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НовостиОбщество24 февраля 2023 12:03

МЧС провело учения на крупном рыбоконсервном заводе в Керчи

По сценарию, во время возгорания пострадал один человек
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
МЧС провело учения на керченском заводе "Пролив". Фото: МЧС России

МЧС провело учения на керченском заводе "Пролив". Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС провели учения на крупном рыбоперерабатывающем предприятии Керчи. По тактическому замыслу, сильный пожар возник на рыбоконсервном заводе «Пролив», история которого насчитает более 150 лет. По сценарию учений, загорелся цех готовой продукции на первом этаже, далее огонь распространился на коридор и соседние помещения.

- На момент прибытия первых подразделений МЧС России, была проведена эвакуация персонала Площадь пожара составила почти 300 квадратных метров, - сообщает пресс-служба МЧС.

По замыслу учений возгорание произошло в цеху готовой продукции. Фото: ГУ МЧС РФ по РК

По замыслу учений возгорание произошло в цеху готовой продукции. Фото: ГУ МЧС РФ по РК

Пожарные подали четыре ствола на тушение пожара со стороны склада готовой продукции и два ствола на защиту соседних помещений, отметили в пресс-службе. В одном из мест возгораний, согласно сценарию, был обнаружен пострадавший. Его передали медикам.

Всего в ликвидации условного пожара были задействованы 15 единиц техники и 60 человек личного состава.

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