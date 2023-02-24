В небе над Крымом засняли парад планет

В Крыму наблюдали парад планет 23 февраля 2023 года. Фото: Инцидент Крым и Севастополь/Вконтакте

Удивительное астрономическое явление можно было наблюдать в небе над Крымом. Самые яркие небесные светила – Юпитер, Луна и Венера - выстроились в ряд после захода Солнца 23 февраля и сияли до зари.

Необычными фотоснимками ночного неба крымчане делятся в соцсетях.

Максимальное сближение небесных тел по эклиптической долготе астрономы называют соединением или же «парадом» планет.

При этом Юпитер и Венера продолжают сближаться. 2 марта они окажутся в полуградусе друг от друга.

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