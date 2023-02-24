В Севастополе троллейбус сбил 80-летнего мужчину

ДТП произошло на этом пешеходном переходе. Фото: полиция Севастополя

В Севастополе троллейбус сбил пенсионера. ДТП произошло 23 февраля около 16:30 по проспекту Генерала Острякова, сообщает полиция города-героя. Там отметили, что 80-летний мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения и доставлен в лечебное учреждение с травмой правой нижней конечности, - сообщили в полиции Севастополя.

Отмечается, что за рулем троллейбуса «Транс-Альфа» находилась 37-летняя женщина.

- Состояние опьянения у водителя троллейбуса не установлено, - отметили правоохранители.

По факту ДТП проводится разбирательство.

Телеграм-каналы Севастополя тем временем сообщают, что пострадавший в ДТП пенсионер – ветеран Афганской войны.

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