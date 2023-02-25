Погода на 25 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

В Симферополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 февраля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- Ожидается ветреная, теплая погода. Без осадков, лишь ночью в воскресенье в отдельных районах пройдет небольшой дождь, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем юго-западный ветер до 20 м/с., температура воздуха +13...+15°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Днем тепло +10…+12°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +13°…+14°, юго-западный ветер 3-8 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +9…+10°, южный ветер 9-12 м/с. Пасмурно.

В Керчи +9…+10°, южный ветер 7-10 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +8…+10°, юго-западный ветер 7-10 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +10…+12°, юго-западный ветер 7-10 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +13…+16°, юго-западный ветер 3-10 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +13…+15°, южный ветер 5-11 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +4…+6°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +5…+9°.

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