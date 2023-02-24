Память адмирала Ушакова почтили в штабе Черноморского флота в Севастополе

В 2001 году Российская православная церковь причислила Федора Ушакова к лику святых. Фото: Максим Буханов

В Севастополе почтили память адмирала Федора Ушакова. Мероприятия, посвященные 278-й годовщине со дня рождения великого флотоводца прошли в штабе Черноморского флота.

- Представители храмов Севастопольского благочиния отслужили молебен у расположенной в здании штаба флота иконы с частицей мощей Святого воина, - сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

По окончании молебна к подножию памятника адмиралу Ушакову возложили венки и цветы. Мероприятия завершились торжественным прохождением роты почетного караула ЧФ.

Напомним, под командованием адмирала Федора Ушакова Черноморский флот одержал победы над турецким флотом у острова Фидониси в 1788 году, у Керченского пролива в июнь 1790 года, у острова Тендра в августе 1790 года.

По словам самого Ушакова, он не потерял в боях ни одного корабля, и ни один из его подчиненных не попал в плен.

В 2001 году Русская православная церковь причислила его к лику святых.

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