В Крыму за сутки выявили 45 новых случаев COVID-19

В ковид-стационары Республики Крым за последние сутки госпитализировали восемь человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Республике Крым за последние сутки выявили 45 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы восемь человек. Об этом утром 25 февраля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев за сутки не зафиксировано. Выздоровели 38 человек.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 212 286 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 204 866 человек выздоровели, 5 422 скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе федерального значения Севастополе за минувшие сутки выявили 77 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы три человека. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

– Умер 1 человек в возрасте 85 лет, – говорится в сводке.

Сейчас в ковид-стационарах города находится 91 пациент, из них 88 - с подтвержденным COVID-19. За минувшие сутки выписаны 13 человек

С начала пандемии коронавирусом заболели 99 215 севастопольцев, выздоровели 96 137.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50