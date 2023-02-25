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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 8:28

Три человека пострадали в лобовом столкновении легковушек в Севастополе

Один из водителей не предоставил преимущества второму на перекрестке
Дмитрий Коренев
Фото: УМВД по Севастополю

Фото: УМВД по Севастополю

Утром 25 февраля в Севастополе произошла дорожная авария с тремя пострадавшими. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю, на регулируемом перекрестке улиц Степаняна и Рыбацкий Причал столкнулись две иномарки.

По данным ведомства, автомобиль SKODA под управлением водителя 1955 года рождения не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю KIA под управлением водителя 1984 года рождения и совершил с ним столкновение.

Фото: УМВД по Севастополю

Фото: УМВД по Севастополю

Фото: УМВД по Севастополю

Фото: УМВД по Севастополю

– Оба водителя, а также 63-летний пассажир автомобиля SKODA, госпитализированы в лечебное учреждение с различными травмами, – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что признаков опьянения у участников ДТП не установлено. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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