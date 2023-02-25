Полиция Крыма разыскивает пропавшего 43-летнего жителя Феодосии

Фото: МВД России по Республике Крым

Полиция Феодосии разыскивает 43-летнего Сергея Мочкалова. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, в ночь на 24 февраля он вышел из дома и до сих пор не вернулся.

– Устанавливается местонахождение без вести пропавшего Мочкалова Сергея Владимировича, 25.10.1979 г.р., который 24.02.2023 примерно в 03.00 часа вышел из дома по адресу: массив Степной, ул. Апельсиновая, в состоянии алкогольного опьянения в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся, – говорится в ориентировке.

Приметы пропавшего: на вид 40-45 лет, рост 170 см, среднее телосложение, светлые короткие волосы, на лице щетина с проседью. Был одет в черно-красную куртку, темный свитер, серые спортивные штаны. На животе послеоперационный шрам (аппендицит)

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего или видел его, просят сообщить по телефонам 36562) 91257, +79788739464 или «102».

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