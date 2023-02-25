Крымские аграрии приступили к подкормке озимых

Фото: телеграм-канал Андрея Савчука, скриншот видео

Крымские аграрии приступили к работам по подкормке озимых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Крым Андрей Савчук.

– Планируемая площадь подкормки озимых культур в республике - больше 330 тысяч гектаров. Сейчас такую работу аграрии проводят практически во всех районах, – написал Савчук в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Крыму к 2030 году планируют на треть увеличить площадь виноградников. За последние девять лет крымские виноградари получили больше 3 миллиардов рублей субсидий.

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