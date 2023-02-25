Спасатели провели пожарно-тактические учения в горбольнице №7 Симферополя

Фото6 пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

22 февраля в Симферопольской городской больнице №7 прошли пожарно-тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

– Согласно тактическому замыслу, условный пожар произошёл в актовом зале на 4 этаже. В результате задымления сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей. Персонал больницы организовал эвакуацию больных и посетителей, – говорится в сообщении.

По прибытии пожарные оперативно провели боевое развертывание и начали тушить условный пожар. Спасатели вывели из здания больницы условно пострадавшего, которого

Фото6 пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Фото6 пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

– В ходе разведки газодымозащитной службой на лестничной клетке между 2 и 3 этажом был обнаружен один пострадавший. Он был выведен из зоны условного пожара и передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Еще один пострадавший был эвакуирован спасателями из окна 4 этажа с помощью автолестницы, – рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Фото6 пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

На полную ликвидацию условного пожара ушло не больше часа. В тушении участвовали 62 человека и 19 единиц техники, из них 53 сотрудника МЧС и 15 единиц техники ведомства.

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