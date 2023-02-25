Фото: телеграм-канал Общественной палаты Республики Крым

Общественные палаты Республики Крым и Луганской Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается в телеграм-канале ОП Крыма.

– Общественные палаты Крыма и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве, – говорится в сообщении.

В ОП Крыма добавили, что сотрудничество будет направлено на развитие институтов гражданского общества, повышение их роли в социально-экономическом развитии территорий, обмен опытом деятельности в сфере социального диалога общества и власти, достижение гражданского единства и согласия, защиту конституционных прав и свобод граждан в интересах формирования единого общественного пространства.

Ранее сообщалось, что в Ялте открылся первый в Крыму мемориал памяти погибшим в ходе специальной военной операции. Его обустроили на Холме Славы.

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