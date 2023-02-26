НовостиОбщество 25 февраля 2023 22:02

Погода на 26 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 26 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе