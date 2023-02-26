Погода на 26 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

В Ялте воздух прогреется до 15 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
26 февраля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
- Сохранится теплая, ветреная погода. Без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный до 20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°, днем +14...+16°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Днем +13…+15°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +14°…+15°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +11…+12°, юго-западный ветер 6-12 м/с. Пасмурно.
В Керчи +11…+13°, южный ветер 5-10 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +11…+13°, южный ветер 5-10 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +10…+12°, юго-западный ветер 7-10 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +15…+16°, юго-западный ветер 5-13 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +11…+13°, юго-западный ветер 5-9 м/с. Пасмурно.
В Белогорске +15…+16°, юго-западный ветер 3-9 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +5…+9°.
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