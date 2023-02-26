Аксенов почтил память погибших на митинге за воссоединение Крыма с Россией

В конце зимы 2014 года многие крымчане готовились к худшему Фото: Архив "КП"

26 февраля весь Крым отмечает важный праздник – День защитника республики. Девять лет назад - в 2014 году - в этот день произошел масштабный митинг рядом с Верховным Советом АРК против государственного переворота на Украине и за воссоединение с РФ.

Как написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Tg-канале, в тот день у здания был мирный протест, но «украинским нацистам и их крымским пособникам нужна была кровь».

- В столкновениях, которые спровоцировали члены запрещенных в России экстремистских организаций, погибли двое наших земляков – Валентина Даниловна Корнева и Игорь Андреевич Постный. Вечная им память и Царствие небесное, - отметил он.

В конце зимы 2014 года многие крымчане готовились к худшему и боялись за свои и жизни родных. Но, когда на полуострове появились «вежливые люди», которые взяли под контроль здания Верховного Совета и Совмина, все встало на свои места.