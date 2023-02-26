В Феодосии предупредили о включении сирен оповещения

Фото: mchs.rk.gov.ru

С первого марта в Феодосии будут ежедневно проверять системы оповещения населения. Как сообщили в пресс-службе администрации города, для жителей будут включать сирену.

Так, в следующем месяце в 10, 13 и 15 часов будут проводиться плановые проверки систем оповещения и информирования населения с включением сирен. Системы оповещения включат по всему городу по распоряжению Главы Республики Крым от 30.01.2023 № 38-рг «О задействование региональной системы оповещения и информирования населения».

- Просим соблюдать спокойствие при их включении, - отметили в администрации.