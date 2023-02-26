Родители школьников из Симферополя недовольны качеством питания детей

В ближайший месяц проверку пройдут в самых проблемных школах Симферополя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Симферополя решили проверить качество питания, сообщил председатель городского общественного совета Александр Юрьев.

В эфире радио «Спутник в Крыму» он отметил, что плановый контроль проведут после жалоб родителей школьников, которые были недовольны едой своих детей. По их словам, обеды в общеобразовательных заведениях подают холодные и не всегда вкусные. При этом в школьных администрациях ответственность за питание снимают, так как еду большинству из них привозит предприятие «Горпечторг».

- У нас есть школы, которые мы будем рассматривать в связи с многочисленными данными на то, что еда холодная. Это связано с тем, что в некоторых из них нет пищеблоков. Еду привозят в контейнерах и в некоторых случаях, в холодную погоду, она действительно остывает, – сказал Юрьев.

Так, в ближайший месяц проверку пройдут в самых проблемных школах Симферополя.