Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 февраля 2023 22:39

Погода на 27 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 27 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму тепло и сухо.

В Крыму тепло и сухо.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 февраля на Крымском полуострове пройдет спокойно - опасные метеорологические явления не ожидаются.

- Сохранится теплая погода. Без осадков,- сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 18 м/с. Температура воздуха днем +16...+18°.

В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Днем южный ветер 6-11 м/с., тепло +15…+17°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +14°…+15°, западный ветер 4-5 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +11…+13°, юго-западный ветер 6-9 м/с. Пасмурно.

В Керчи +9…+11°, юго-восточный ветер 5-6 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +11…+13°, юго-восточный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +12…+14°, юго-западный ветер 7-9 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +15…+17°, юго-западный ветер 5-7 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +13…+15°, юго-западный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +15…+17°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +5…+9°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50