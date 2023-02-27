Погода на 27 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

В Крыму тепло и сухо.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
27 февраля на Крымском полуострове пройдет спокойно - опасные метеорологические явления не ожидаются.
- Сохранится теплая погода. Без осадков,- сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 18 м/с. Температура воздуха днем +16...+18°.
В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Днем южный ветер 6-11 м/с., тепло +15…+17°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +14°…+15°, западный ветер 4-5 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +11…+13°, юго-западный ветер 6-9 м/с. Пасмурно.
В Керчи +9…+11°, юго-восточный ветер 5-6 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +11…+13°, юго-восточный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +12…+14°, юго-западный ветер 7-9 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +15…+17°, юго-западный ветер 5-7 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +13…+15°, юго-западный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.
В Белогорске +15…+17°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +5…+9°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50