В Симферополе 27 февраля отключат свет на 39 улицах

Свет отключат на время. Фото: архив КП
27 февраля в отдельных районах Симферополя исчезнет электричество. Свет из-за ремонтных работ пропадет с 8.00 до 17.00 на 39 улицах.
Где не будет света в Симферополе 27 февраля 2023:
улица Грибоедова, 2-20/8 , 1-9 ;
улица Киевская, 48-50/35 , 69-71/12 ;
проспект Победы, 1-13 ;
улица Шмидта, 8-14А , 13-35 ;
переулок Шмидта, 10;
проспект Кирова ,51;
улица Тургенева, 2, 1;
улица Киевская/улица Шмидта;
улица Дружбы, 24-62 , 65-93 ;
улица Красных Зорь, 26-40 , 25-33 ;
улица Днепровская, 30-82 , 29-85 ;
улица Табачная, 2-28 , 1-19 ;
улица 1-й Конной Армии, 48-76 , 19А-25А ;
улица Аянская, 42-70 , 41-67 ;
улица Сенная, 1-27 ;
переулок Родниковый, 24-26 , 21-23 ;
улица Родниковая, 36/32;
улица Труда, 12-14 , 15, 19-23/22 ;
улица Щаденко, 2А-30 , 1-17 ;
шоссе Ялтинское, 33/2;
улица Ковыльная, 3-5А ;
улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;
улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;
улица Северная, 4-12 , 1-11 ;
улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;
улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;
улица Николаевская, 4, 1А;
улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;
улица Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ;
улица 8 Марта, 118-134 А , 153-169/45 ;
улица Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ;
улица Ангарская, 2-34 , 1-37 ;
улица Крылова, 108;
улица Кременчугская, 24, 19/2;
улица П. Осипенко, 2А-24 А, Б , 1-25 А ;
улица Камчатская, 2-12А , 1-9 ;
улица Пригородная, 17/19;
улица Воровского, 20-22 , 23-25 ;
улица Неапольская, 1-25 ;
улица Петровская Балка, 2-6 ;
улица Бородина, 20, 22, 28, 65;
улица Совхозная, 4А, 21;
улица В. Роик, 10;
улица К.Симонова, 27 ;
улица А. Домбровского, 1;
микрорайон Каменка: садовые товарищества «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».
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