Через Керченский пролив паромами в обе стороны было перевезено более 92 тысяч пассажиров

По проливу нет штормовых предупреждений на 27 февраля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С начала работы Керченской паромной переправы в обе стороны через пролив было перевезено более 92 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 27 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 92 435 пассажиров, 72 048 единиц автотранспорта и 8 135 ж/д вагона, - говорится в сообщении.

Всего паромами в обе стороны было выполнено 2 310 рейсов.

Ранее в Крыму отремонтировали поврежденный участок железной дороги и пустили поезда. Движение было приостановлено из-за разрушений на перегоне Симферополь - Бахчисарай.

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