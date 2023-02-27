В Крыму на утро 27 февраля выявили 48 новых случаев заболевания COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 48 случаев новой коронавирусной инфекции, за все время - 212 370. Такие данные приводит региональный Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализировано 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 009 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 40 человек, выздоровевших за весь период – 204 945, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие суки в городе ковидом заболели 55 человек, с начала пандемии – 99 288. Такие данные приведена на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 5 человек. Выписаны 7 пациентов. На данный момент в больницах находятся 85 пациентов, из них 79 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за минувшие 24 часа в городе от ковида умерли два человека в возрасте 62 и 77 лет.

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