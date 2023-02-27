В Крыму спасли лыжника, повредившего голову во время зимних катаний

Фото: пресс-служба МЧС по РК

В Крыму спасатели пришли на помощь лыжнику, получившему сильные травмы во время зимних катаний. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- Так, 23 февраля, в 15:40, спасателям Алуштинского аварийно - спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», патрулирующим на Ангарском перевале, поступила информация о том, что в ущелье Холодный кулуар (ГО Алушта) мужчина во время катания на лыжах упал и сильно травмировал голову, - говорится в сообщении.

Пострадавший был обнаружен в середине центрального кулуара, его вели друзья. Мужчине зафиксировали шейный отдел позвоночника и на носилках доставили на площадь Ангарского перевала. Путь составил порядка трех километров. Лыжника передали медикам, после чего его уже увезли в больницу.

Ранее в Керченском проливе спасли рыбаков, дрейфовавших на сломавшемся катере. У судна с четырьмя мужчинами на борту отказал двигатель.

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