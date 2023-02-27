Глава Крыма поблагодарил Силы спецопераций России за защиту Республики

Сергей Аксенов поздравил личный состав и ветеранов Сил специальных операций РФ с профессиональным праздником. Фото: страница Сергея Аксенова "ВКонтакте"

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил личный состав, а также ветеранов Сил спецопераций России с профессиональным праздником 27 февраля. В своем Tg-канале руководитель Республики подчеркнул, что бойцы ССО не раз максимально эффективно решали свои задачи в самых тяжелых условиях.

- В дни Крымской весны «вежливые люди» обеспечили нашу безопасность, защитили крымчан от террористического киевского режима, спасли тысячи жизней. Это была уникальная операция, аналогов которой нет в мировой военной истории, - отметил Сергей Аксенов.

На сегодняшний день бойцы ССО участвуют в специальной военной операции и вносят огромный вклад в решение поставленных задач, защищая нашу страну и приближая победу. Как добавил Сергей Аксенов, состав Сил спецопераций России - настоящая элита российских Вооруженных сил.

Напомним, весной 2014 года «вежливые люди» блокировали соединения украинской армии на Крымском полуострове.