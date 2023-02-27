С 27 февраля изменилась схема проезда от Симферополя к Мазанке

Фото: ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»

В Симферопольском районе с 27 февраля изменилась схема движения автотранспорта в направлении села Мазанка. Как сообщает Служба автомобильных дорог Республики Крым, изменения связаны со строительством объездной дороги на участке Донское – Перевальное.

– В Мазанку по направлению из Симферополя теперь можно попасть по новому съезду перед путепроводом через трассу Таврида. В направлении Симферополя схема организации дорожного движения пока остается прежней, – говорится в сообщении.

Напомним, строительство новой объездной дороги Симферополя Донское – Перевальное стартовало в марте 2022 года. На строительство первого этапа дороги было затрачено 15 млрд рублей. Сейчас идет строительство второго этапа, который также обойдется в 15 млрд рублей и будет завершен к концу 2024 года.

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