В Крыму спасли двоих подростков, заблудившихся в районе водопада Учан-Су

Вся поисково-спасательная операция длилась более двух часов Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

В Крыму спасли двоих подростков, заблудившихся во время прогулки в районе водопада Учан-Су (ГО Ялта). Ою этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- Вчера, в 21:45 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в районе водопада Учан-Су (ГО Ялта) двое несовершеннолетних отправились на прогулку в горно – лесную местность, потеряли ориентиры, самостоятельно выйти не могут, - говорится в сообщении.

На поиски пострадавших ушло около часа. При помощи альпинистского снаряжения их эвакуировали в безопасное место. Спасателями подростки были переданы в руки родителям невредимыми, в медпомощи никто не нуждался.

Ранее в Крыму спасли лыжника, повредившего голову во время зимних катаний. До автомобиля скорой его несли около трех километров.

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