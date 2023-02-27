20 марта 2023 года выходной или нет в Крыму: власти дали ответ

В честь воссоединения Крыма с Россией в 2023 году жители Республики будут отдыхать три дня - с субботы по понедельник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конец зимы и начало весны радуют крымчан обилием выходных дней. Не успели жители Республики приступить к работе после длинных февральских праздников, как грядут новые - 8 и 20 марта. И если в Международный женский день отдыхать будет вся страна, то второй выходной - традиционный именно для Крыма.

Ежегодно 18 марта жители Республики отмечают День воссоединения Крыма с Россией. Знаменательный для нашего региона праздник в 2023 году выпадает на субботу, поэтому отдыхать в этот день крымчане будут в любом случае. Однако в России распространен перенос выходных дней на грядущие будни.

«Комсомолка» выяснила, будет ли 20 марта 2023 года выходным днем в Крыму.

ВЫХОДНЫЕ ДНИ В КРЫМУ В МАРТЕ 2023 ГОДА

По информации Министерства труда и социальной защиты республики Крым, помимо выходных в субботу и воскресенье, отдыхать жители будут в среду, 8 марта, в Международный женский день, а также в понедельник, 20 марта. Выходной в честь Дня воссоединения Крыма с Россией перенесен на этот день с 18 марта.

- При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями количество рабочих дней в году составит 246, а количество выходных дней составит 119 дней, - говорится в сообщении Минтруда.

Стоит отметить, что помимо крымчан 20 марта будут отдыхать и севастопольцы. День возвращения города Севастополя в Россию также отмечается в городе-герое 18 марта и объявлен выходным днем.

Таким образом, на следующей неделе жители полуострова будут работать 4 дня, а длинные выходные ждут крымчан и севастопольцев уже через две с половиной недели - с 18 по 20 марта включительно.