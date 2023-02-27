В Крыму до 2024 года не будут взимать плату за благоустройство пляжей

Плата в связи с возможным сложным прохождением курортного сезона за благоустройство пляжных территорий взиматься не будет Фото: Ирина ГЕРЦ

В Крыму не будут взимать плату за благоустройство пляжных территорий до 1 марта 2024 года. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

Как уточнил руководитель Республики, прежние условия сохранятся в связи с решением о договорах благоустройства пляжных территорий и других, согласно постановлению Правительства РФ. Изменения будут внесены в соответствующий нормативный акт Совмина Крыма.

- Никакая плата в связи с возможным сложным прохождением курортного сезона за благоустройство пляжных территорий взиматься не будет, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Уровень обслуживания местных жителей и туристов на пляжах при этом останется на самом высоком уровне, добавил глава Крыма. Договоры с недобросовестными предпринимателями, не оказывающими должных услуг, будут расторгнуты.