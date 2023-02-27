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НовостиОбщество27 февраля 2023 11:24

В Крыму завоют сирены 1 марта

Жителей полуострова предупреждают о проверке систем оповещения
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
В первый день весны сирены в Судаке завоют трижды

В первый день весны сирены в Судаке завоют трижды

Фото: Иван ВИСЛОВ

Крымчан предупреждают о проверке систем оповещения 1 марта.

В частности, как сообщает администрация Судака, в первый день весны сирены в городе завоют трижды: в 10:00, 13:00 и 15:00.

- Убедительная просьба: услышав сигнал сирены, не поддаваться панике, сохранять спокойствие и помнить, что запуск средств оповещения проводится в рамках проверки готовности системы к реагированию на возникновение реальных чрезвычайных ситуаций, - говорится в сообщении администрации.

Ранее распоряжение о проведении проверки систем оповещения подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Согласно тексту документа, сирены в городах полуострова в 2023 году будут включены 1 марта и 4 октября.

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