Строительство канализационного коллектора в Симферополе завершено на 91%

Фото: Минстрой РК

В крымской столице подходит к концу строительство канализационного коллектора - в настоящее время работы завершены на 91%.

- Сдача объекта планируется с опережением графика - апрель-май этого года вместо сентября. Переключение стоков - это уже дело за заказчиком, - цитирует «Крымская газета» главного инженера подрядчика «ТоннельГеоСтрой» Андрея Булыгина.

Объект создается в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Проектом предусмотрена реконструкция старого коллектора и строительство 17 километров нового. По всей его протяженности смонтировано 34 шахты. К настоящему дню полностью завершены работы на 24 из них. Пропускная способность коллектора составляет 170 тысяч кубометров.

Ранее сообщалось, что строительство Соборной мечети в Симферополе находится на завершающей стадии. Строители планируют закончить основные работы к июню.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50