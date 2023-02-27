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НовостиОбщество27 февраля 2023 13:16

Строительство канализационного коллектора в Симферополе завершено на 91%

Проектом предусмотрена реконструкция старого коллектора и строительство 17 километров нового
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Минстрой РК

Фото: Минстрой РК

В крымской столице подходит к концу строительство канализационного коллектора - в настоящее время работы завершены на 91%.

- Сдача объекта планируется с опережением графика - апрель-май этого года вместо сентября. Переключение стоков - это уже дело за заказчиком, - цитирует «Крымская газета» главного инженера подрядчика «ТоннельГеоСтрой» Андрея Булыгина.

Объект создается в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Проектом предусмотрена реконструкция старого коллектора и строительство 17 километров нового. По всей его протяженности смонтировано 34 шахты. К настоящему дню полностью завершены работы на 24 из них. Пропускная способность коллектора составляет 170 тысяч кубометров.

Ранее сообщалось, что строительство Соборной мечети в Симферополе находится на завершающей стадии. Строители планируют закончить основные работы к июню.

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