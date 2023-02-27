В Симферополе ночью 28 февраля отключат свет на 58 улицах

Свет отключат с 2.00 до 4.00. Фото: архив КП
28 февраля в ночное время часть Симферополя останется без электричества. На 58 улицах из-за ремонтных работ отключат света с 2.00 до 4.00.
Где не будет света в Симферополе 28 февраля с 2.00 до 4.00:
улица Ягодная 2-10, 1-5, 35-35в;
улица Ясная 2-12 ;
улица Казаряна 2-12, 1-11;
улица Механизаторов 50-64;
улица Восточная 19-24;
улица Белая;
улица Гридасова 41, 28, 2-10, 9;
улица Рождественская 134, 23,18-44,58-62, 11-43,
улица Черных 1-55, 2-60;
улица Белая 3а,1,9;
улица Маршала Рыбалко 2-54, 58-68,49-69, 1-47,
улица Дмитриева 8-48,50-70, 45-59, 9-43;
переулок Дунайский 2-12, 3-17;
улица Братьев Айвазовских 52-62,66-90,55-73, 43-51,75-85;
улица Сакская 2-16, 43-59, 61-63, 34-40;
улица Тракторная 17, 34-42;
улица Приветная 2-72, 1-67;
улица Уральская 35-55;
проспект Победы 398-426,364-388, 430;
улица Сарматская 1-11;
улица Хаджи Герей 2-12,44-58, 1-13,35-43;
улица Челеби Джихан 2-14,16-26, 36-62, 1-13, 35-63;
улица Азизлер 2-36, 15-33.
Белое-2:
АЗС №32;
улица Березовая 4;
улица Каффаеци 2/4;
улица Спендиарова 2-20, 1-19;
улица Серебрякова 2-20, 1-19;
улица Баграмяна 9-21;
улица Исаакяна 30;
улица Березовая 16;
улица Золотистая 2;
улица Генерала Гафарова 34-68, 33-59;
улица Закира Мустафаева 42-74,41-75,
улица Умера Адаманова 42-78, 41-75,
улица Бекира Умерова 32-60, 41-73;
улица Эсма Уланова 42-70, 41-69, 2-38, 1-39;
улица Меллет 2-20;
улица Бирлик 3-9;
улица Акташ 19, 1-17;
улица Койдешлер 30-38, 45-47;
улица Инджарет(70-78);
улица Амет Моллаев 45;
улица Арекет 4-16, 3-15;
улица Койдешлер 4-16;
улица Асие Аметова 30-50, 33-47;
улица Найле Велиева 30-54, 27-49;
улица Умер Ипчи 1-25 ,6-32;
улица Малаева Амета 34-76, 29-47,
улица Османова 42-82,2-40, 41-83,1-39;
улица Койдешлер 9,3;
улица Аблякима Керимова 6-40 42-80, 5-39 41-83;
улица Закира Мустафаева 6-40, 5-41;
улица Асам Сулейман 2-22;
улица Лютфие Софу 55-71 , 31-53;
улица Умера Ипчи 34-86, 35-79;
улица Бекира Умерова 4-28, 5-39;
улица Генерала Гафарова 6-32, 5-23;
улица Исмаила Булатова 6-24,3-21,
улица Булатова 1;
переулок Эфсане 2,5,7;
улица Спартанская 2-6, 1-5;
улица Дачная 5а, 2-32, 9-17;
проспект Победы 488.
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