В Симферополе ночью 28 февраля отключат свет на 58 улицах

Свет отключат с 2.00 до 4.00. Фото: архив КП

28 февраля в ночное время часть Симферополя останется без электричества. На 58 улицах из-за ремонтных работ отключат света с 2.00 до 4.00.

Где не будет света в Симферополе 28 февраля с 2.00 до 4.00:

улица Ягодная 2-10, 1-5, 35-35в;

улица Ясная 2-12 ;

улица Казаряна 2-12, 1-11;

улица Механизаторов 50-64;

улица Восточная 19-24;

улица Белая;

улица Гридасова 41, 28, 2-10, 9;

улица Рождественская 134, 23,18-44,58-62, 11-43,

улица Черных 1-55, 2-60;

улица Белая 3а,1,9;

улица Маршала Рыбалко 2-54, 58-68,49-69, 1-47,

улица Дмитриева 8-48,50-70, 45-59, 9-43;

переулок Дунайский 2-12, 3-17;

улица Братьев Айвазовских 52-62,66-90,55-73, 43-51,75-85;

улица Сакская 2-16, 43-59, 61-63, 34-40;

улица Тракторная 17, 34-42;

улица Приветная 2-72, 1-67;

улица Уральская 35-55;

проспект Победы 398-426,364-388, 430;

улица Сарматская 1-11;

улица Хаджи Герей 2-12,44-58, 1-13,35-43;

улица Челеби Джихан 2-14,16-26, 36-62, 1-13, 35-63;

улица Азизлер 2-36, 15-33.

Белое-2:

АЗС №32;

улица Березовая 4;

улица Каффаеци 2/4;

улица Спендиарова 2-20, 1-19;

улица Серебрякова 2-20, 1-19;

улица Баграмяна 9-21;

улица Исаакяна 30;

улица Березовая 16;

улица Золотистая 2;

улица Генерала Гафарова 34-68, 33-59;

улица Закира Мустафаева 42-74,41-75,

улица Умера Адаманова 42-78, 41-75,

улица Бекира Умерова 32-60, 41-73;

улица Эсма Уланова 42-70, 41-69, 2-38, 1-39;

улица Меллет 2-20;

улица Бирлик 3-9;

улица Акташ 19, 1-17;

улица Койдешлер 30-38, 45-47;

улица Инджарет(70-78);

улица Амет Моллаев 45;

улица Арекет 4-16, 3-15;

улица Койдешлер 4-16;

улица Асие Аметова 30-50, 33-47;

улица Найле Велиева 30-54, 27-49;

улица Умер Ипчи 1-25 ,6-32;

улица Малаева Амета 34-76, 29-47,

улица Османова 42-82,2-40, 41-83,1-39;

улица Койдешлер 9,3;

улица Аблякима Керимова 6-40 42-80, 5-39 41-83;

улица Закира Мустафаева 6-40, 5-41;

улица Асам Сулейман 2-22;

улица Лютфие Софу 55-71 , 31-53;

улица Умера Ипчи 34-86, 35-79;

улица Бекира Умерова 4-28, 5-39;

улица Генерала Гафарова 6-32, 5-23;

улица Исмаила Булатова 6-24,3-21,

улица Булатова 1;

переулок Эфсане 2,5,7;

улица Спартанская 2-6, 1-5;

улица Дачная 5а, 2-32, 9-17;

проспект Победы 488.

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