Советник главы Крыма Крючков: «Жители ЮБК сообщают о подземном толчке»

Жители Крымского полуострова в понедельник почувствовали подземные толчки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Крымского полуострова во второй половине для 27 февраля почувствовали подземные толчки, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

По данным дежурного Алуштинской сейсмической станции, землетрясение произошло в Черном море.

- Информация о землетрясении в Черном море. От дежурного Алуштинской сейсмической станции поступила информация о том, что в 16.25 в акватории Черного моря на удалении 25 км от прибрежной территории ГО Алушта и на глубине 15 км было зафиксировано землетрясение магнитудой до 3 баллов в эпицентре. На территории Республики Крым едва ощутимы. Последствий и разрушений нет, - написал Крючков в своем Tg-канале.

Напомним, в начале февраля, после землетрясения в Турции и Сирии, подземные толчки были зафиксированы и в южных регионах России, в том числе и в Крыму. «Комсомолка» решила узнать у специалиста, возможен ли подобный разрушительный сценарий на полуострове.

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