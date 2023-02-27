Строительство детского сада в селе Насыпное под Феодосией выполнено на 75%

Фото: «Крым 24»

В селе Насыпное под Феодосией строится детский сад на 160 мест. На сегодняшний день готовность объекта составляет 75%.

– Сейчас работы идут на прилегающей территории – благоустраивают пешеходные дорожки. А на площадках уже постелили безопасное покрытие, – сообщает «Крым 24».

Объект планируют сдать в эксплуатацию в марте этого года.

Ранее стало известно, что симферопольский детский сад «Березка» вошел в число 500 лучших дошкольных учреждений РФ.

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