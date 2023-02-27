В Керчи ввели в эксплуатацию дом для переселенцев из зоны строительства Крымского моста

В этом же доме получат квартиры льготники из категории детей - сирот Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Керчи ввели в эксплуатацию четырехэтажный жилой дом для переселенцев микрорайона Цементная слободка, который попал мод снос из-за строительства Крымского моста. Об этом сообщает администрация Керчи. Дом расположен по улице Рыбаков, 1 и насчитывает 42 квартиры.

- Сейчас проходит оформление документации для передачи здания в муниципальную собственность, после чего, ориентировочно в апреле- мае, возможно, будет переселение, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом же доме получат квартиры льготники из категории детей-сирот.

Напомним, в микрорайоне Цементная слободка до начала строительства транспортного перехода через Керченский пролив находились одноэтажные постройки 50-х годов прошлого столетия. Первые два трехэтажных дома для переселенцев из зоны строительства Крымского моста были построены еще в 2017 году в микрорайоне «Солнечный». В них переехали 80 семей из Верхней Цементной слободки. Еще один дом для проживающих в Нижней слободке должны были возвести к концу 2021 года, а сдать в эксплуатацию весной 2022 года. Но сроки окончания работ перенесли.

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