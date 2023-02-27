Глава Крыма встретился с врио губернатора Запорожской области

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Об этом Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.

В ходе встречи они обсудили сотрудничество между двумя регионами, а также интеграцию Запорожской области в правовое, экономическое и социальное пространство России.

– Мы регулярно делимся опытом и лучшими практиками с новыми субъектами России, поддерживаем наших коллег. Уверен, работая вместе, мы решим любые проблемы, – подчеркнул Аксенов.

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