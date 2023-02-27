Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 февраля 2023 15:13

Глава Крыма встретился с врио губернатора Запорожской области

Аксенов и Балицкий обсудили сотрудничество между двумя регионами
Дмитрий Коренев
Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Об этом Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.

В ходе встречи они обсудили сотрудничество между двумя регионами, а также интеграцию Запорожской области в правовое, экономическое и социальное пространство России.

– Мы регулярно делимся опытом и лучшими практиками с новыми субъектами России, поддерживаем наших коллег. Уверен, работая вместе, мы решим любые проблемы, – подчеркнул Аксенов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50