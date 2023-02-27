В Крыму с начала года отремонтировали 20 квадратных километров дорог

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымавтодор»

С начала текущего года в Крыму отремонтировали около 20 квадратных километров дорог, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымавтодор».

Ямочный ремонт выполняется круглый год. С наступлением устойчивого «плюса» дорожники приступают к активной фазе работ.

– Устраняем не только аварийные ямы, но выполняем работы по ликвидации всех дефектов дорожного покрытия. Работы ведем с применением холодных и горячих асфальтобетонных смесей. С начала года устранили деформации дорожного покрытия порядка 20 000 квадратных метров, – рассказали в Крымавтодоре.

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