В Крыму для электричек с 1 марта вводят новые остановки

Электрички - популярный вид транспорта на Крымском полуострове. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские железнодорожники сообщили о новшествах в движении пригородных поездов:

- 1 марта вводятся новые остановки для двух поездов: № 6619 сообщением «Соленое Озеро – Симферополь» теперь будет останавливаться на о.п. 1393 км. № 7206/7205 «Севастополь – Евпатория» на станции Мекензиевы Горы; № 6620 «Симферополь – Соленое Озеро» на о.п. пл. 1389.

Из-за нововведений график движения этих электричек пришлось немного изменить. Актуальное расписание можно увидеть на официальном сайте ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания:

Напоминаем, что 23 февраля 2023 года был поврежден участок железной дороги в Бахчисарайском районе, но все изъяны оперативно устранили, движение поездов и электричек возобновили в кратчайшие сроки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50