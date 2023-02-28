Часть Симферополя осталась без воды во вторник из-за аварии и ремонтных работ

Воды по указанным адресам не будет полдня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть Симферополя осталась без воды 28 февраля, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, из-за аварии на сетях до 13.00 будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Сельвинского (частично), улица Панфиловцев, улица Сергея Лазо, улица Трудовая, улица Северная, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, ввиду проведения ремонтных работ до 13.00 краны будут сухими по адресам: село Строгоновка, микрорайоны: «Белое», «Белое-2», «Белое-3», «Белое-4», «Белое-5», то же самое касается микрорайонов «Хошкельды» и «Каменка». По той же причине не будет воды в селе Айкаван, селе Ана-Юрт, СПК «Садовод», «Дачник», «Юбилейный», в микрорайоне «Крымская Роза», на улицах Кечкеметская (частично), Трудовая, Пасечная, Сотовая, Счастливая, Огородная, Приусадебная, Межевая, Хабаровская, Сельвинского.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 28 февраля отключат свет на 41 улице. В столице Крыма приводят в порядок электросети.

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