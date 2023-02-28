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НовостиОбщество28 февраля 2023 6:26

Власти планируют увеличить к лету пункты пропуска на Крымском мосту

Это поможет сделать повысить доступность курортов
Екатерина НАЗАРОВА
Власти Крыма планируют увеличить пункты пропуска на мосту перед летним сезоном

Власти Крыма планируют увеличить пункты пропуска на мосту перед летним сезоном

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крымские власти в настоящее время работают над тем, чтобы увеличить пропускную способность Крымского моста. Это поможет повысить доступность курортов летом. Прорабатывается сценарий запуска многополосного досмотра.

- Краснодарский край объективно перегрузится ближе к сезону. При этом ожидается, что к отсутствию самолетов и недостаточному количеству поездов добавятся проверки на проезде через Крымский мост, - сообщил журналистам президент РСТ Илья Уманский.

Напомним, Крымский мост полностью открыли для автомобилей на 39 дней раньше срока. Ремонт автодорожной части, пострадавшей 8 октября 2022 года, закончен. Планировалось пустить автотранспорт по обеим сторонам Крымского моста 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца.

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