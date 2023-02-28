Власти планируют увеличить к лету пункты пропуска на Крымском мосту

Власти Крыма планируют увеличить пункты пропуска на мосту перед летним сезоном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крымские власти в настоящее время работают над тем, чтобы увеличить пропускную способность Крымского моста. Это поможет повысить доступность курортов летом. Прорабатывается сценарий запуска многополосного досмотра.

- Краснодарский край объективно перегрузится ближе к сезону. При этом ожидается, что к отсутствию самолетов и недостаточному количеству поездов добавятся проверки на проезде через Крымский мост, - сообщил журналистам президент РСТ Илья Уманский.

Напомним, Крымский мост полностью открыли для автомобилей на 39 дней раньше срока. Ремонт автодорожной части, пострадавшей 8 октября 2022 года, закончен. Планировалось пустить автотранспорт по обеим сторонам Крымского моста 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50