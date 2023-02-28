Запланированная на 1 марта 2023 года проверка состоится без включения электросирен и громкоговорителей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Крыму не будут включать сирены во время проверки системы оповещения 1 марта, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

- Проверка системы оповещения, запланированная на 1 марта 2023 года, состоится БЕЗ включения электросирен и громкоговорителей! - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка средств оповещения проводится в рамках определения готовности системы к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций.

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