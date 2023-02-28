В Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного тумана 28 февраля

Мера введена из-за тумана видимостью 500-1000 метров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Керченском проливе 28 февраля объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Министерство транспорта РФ.

Мера введена из-за тумана видимостью 500-1000 метров, который сохранится на протяжении дня.

- Согласно прогнозу Росгидромета, 28 февраля ветер юго-западный, северный 6-11 метров в секунду, местами небольшой дождь, видимость хорошая, - говорится в сообщении министерства транспорта РФ.

Высота волн в Керченском проливе, по информации Минтранса, достигает 30-80 см, а температура воды - до +5 градусов. Воздух 28 февраля прогреется на этом участке до +8 градусов.

Как сообщают в Минтрансе России, с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено 93 тыс. 238 пассажиров, 72 тыс. 748 единиц автотранспорта и 8 тыс. 265 железнодорожных вагона. Паромы в совокупности с 9 октября уже выполнили 2 тыс. 338 рейсов.