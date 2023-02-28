Водоснабжение Евпатории после аварии на сетях восстановят к вечеру 28 февраля

Аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе в Евпатории и Красноперекопском районе будут завершены до конца сегодняшнего дня
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Вода в кранах у жителей Евпатории, по планам, должна появиться до конца сегодняшнего дня. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
- Аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе в Евпатории и Красноперекопском районе будут завершены до конца сегодняшнего дня. К устранению аварии привлечено более 10 ремонтных бригад, - написал он в своем Tg-канале.
Однако полностью отремонтировать евпаторийский участок водовода, по его словам, планируется в следующем году.
Напомним, в Евпатории 28 февраля произошла крупная авария на водоводе. Без воды во вторник остался весь город, пришлось даже приостановить работу школ и детсадов.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50