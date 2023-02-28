Следком начал проверку после аварий на водных сетях в Евпатории и Красноперекопске

Ход и результаты проверок поставлены руководством ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю на контроль Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крымский Следком начал проверку после аварий на водных сетях, в результате которых Евпатория и Красноперекопск остались без воды 28 февраля.

- Сообщается, что в районе села Прибрежное произошла авария на водоводе диаметром 1200 мм, питающем Евпаторию. По сведениям районной администрации более 120 тысяч жителей города остались без воды, отменены занятия в школах и детсадах. В Красноперекопске авария зафиксирована на водоводе диаметром 600 мм, нарушено водоснабжение 683 жилых домов самого города и сел Совхозное, Таврическое, Пятихатка, Почетное, - говорится в сообщении.

Ввиду ограничений был организован подвоз воды. Водоснабжение, среди прочего, также ограничено в некоторых селах Красноперекопского района. Отдельную проверку организовала прокуратура Республики Крым. В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что аварии произошли в ночь на вторник.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что водоснабжение Евпатории после аварии на сетях восстановят к вечеру вторника. Над устранением проблемы трудятся 10 рабочих бригад.

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