Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 февраля 2023 10:48

Симферопольские спортсмены завоевали 12 медалей на соревнованиях по дзюдо

Мероприятие было посвященном памяти мастера спорта СССР З.Л. Пеньковского
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Воспитанники Спортивной школы единоборств Симферополя завоевали 12 медалей на Открытом первенстве Симферополя по дзюдо, посвященном памяти мастера спорта СССР З.Л. Пеньковского. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Так, первое место заняли Гусарова Елизавета, Сянина Ангелина, Мирошниченко Егор, Саитьяев Эскендер, второе - Кирпиченко Мирослав, Бабенко Даниил и Григорян Михаэль, а третье - Умеренкова София, Андронов Володар, Невмывака Кира, Подгаевский Егор, Криницин Кирилл.

Напомним, ранее юная крымчанка завоевала путевку на первенство мира по самбо. Спортсменка из Керчи победила в финале представительницу Свердловской области и стала победительницей первенства страны.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50