Симферопольские спортсмены завоевали 12 медалей на соревнованиях по дзюдо

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Воспитанники Спортивной школы единоборств Симферополя завоевали 12 медалей на Открытом первенстве Симферополя по дзюдо, посвященном памяти мастера спорта СССР З.Л. Пеньковского. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Так, первое место заняли Гусарова Елизавета, Сянина Ангелина, Мирошниченко Егор, Саитьяев Эскендер, второе - Кирпиченко Мирослав, Бабенко Даниил и Григорян Михаэль, а третье - Умеренкова София, Андронов Володар, Невмывака Кира, Подгаевский Егор, Криницин Кирилл.

Напомним, ранее юная крымчанка завоевала путевку на первенство мира по самбо. Спортсменка из Керчи победила в финале представительницу Свердловской области и стала победительницей первенства страны.

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