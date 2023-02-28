В Гурзуфе разрабатывают проект новой общедоступной зоны отдыха

Фото: Янина Павленко/tg

Ялтинские власти приступили к созданию общедоступной многофункциональной зоны отдыха в уютном крымском поселке - Гурзуфе.

По планам, проект зоны будет готов уже в текущем году, а в следующем появиться возможность подать заявку на финансирование по программе «Формирование комфортной городской среды».

- Разместить ее (зону отдыха) планируем в районе улицы Приветной - со скейт-площадками, детской, кольцевой тропой здоровья и смотровыми площадками, - цитирует «Крымская газета» главу администрации Ялты Янину Павленко.

Местные жители могут присоединиться к обсуждению нового проекта благоустройства по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Ялтинском заповеднике благоустроят пешеходный маршрут к сосне-великану. Сам дерево будет ограждено, вокруг ствола появится деревянный настил.

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