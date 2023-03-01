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НовостиОбщество28 февраля 2023 22:18

Погода на 1 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 1 марта 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму сухой и прохладный день.

В Крыму сухой и прохладный день.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 марта на Крымском полуострове пройдет без природных аномалий.

- Область повышенного атмосферного давления обусловит сухую, но прохладную погоду, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с., температура воздуха днем +8...+10°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с., днем тепло +6…+8°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +7°…+9°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +7…+9°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +6…+7°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +8…+9°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +5…+6°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +8…+9°, западный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Армянске +5…+7°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Белогорске +8…+10°, западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +6…+9°.

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