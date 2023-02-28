На радио «Комсомольская правда» прошла программа «Здоровый разговор» о гигиеническом педикюре

Фото: Архив "КП"

На радио «Комсомольская правда» в Крыму (107,8 FM) поговорили о гигиеническом педикюре. В гостях была Людмила Стельмакова, руководитель Центра ухоженных ногтей и стопы в Симферополе.

У специалиста есть диплом инструктора по всем видам современного маникюра и педикюра и 20-летний опыт работы в ногтевом сервисе. Разговор получился очень живым и информативным. Людмила Владимировна ответила на вопросы наших слушателей. Вместе с ведущей обсудили алгоритм решения проблем чрезмерной сухости стоп, мозолей, вросших ногтей, бородавок, трещин - всего, что вызывает дискомфорт и ухудшает качество жизни. Нужно следить за состоянием своих ножек и своевременно обращаться к профессионалам.

Записаться на педикюр вы можете по тел.+ 7 (978) 207-22-52. Полностью прослушать передачу «Здоровый разговор» вы можете здесь.

Реклама