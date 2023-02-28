Керчанин, до смерти избивший собутыльника, предстанет перед судом

В Керчи перед судом предстанет 28-летний местный житель, который до смерти избил знакомого в ходе пьяной ссоры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Керчи перед судом предстанет 28-летний местный житель, который до смерти избил знакомого в ходе пьяной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).

– По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый в ходе внезапно возникшей на фоне распития спиртных напитков ссоры начал избивать своего знакомого, затем выволок находившегося в бессознательном состоянии потерпевшего на улицу, где продолжил наносить ему удары ногами по телу, а также использовал для этого приисканную на месте происшествия деревянную палку, – говорится в сообщении.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью – потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело рассмотрит Керченский городской суд.

Ранее суд в Крыму вынес приговор мужчине, убившему родную мать. Он задушил женщину собачьим поводком в ходе пьяной ссоры.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50