В Евпатории и Красноперекопском районе восстановят водоснабжение к утру 1 марта

Водоснабжение будет восстановлено к утру среды

Вода в кранах жителей Евпатории и Красноперекопского района появится к 06:00 утра 1 марта.

- По Евпатории - ведутся сварочные работы. Восстановление водоснабжения ожидаем к 06:00 утра, - цитирует «Крым 24» сообщение ГУП РК «Воды Крыма».

Аналогичное время восстановления водоснабжения ожидается и в Красноперекопском районе.

Ранее крымский Следком начал проверку после аварий на водных сетях в Евпатории и Красноперекопске. Жители этих городов массово остались без воды.

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