С 1 марта крымчане смогут получать необходимую информацию от медорганизаций в Telegram

В Республике Крым созданы четыре медчата: «Симферополь. Здоровье», «Евпатория. Здоровье», «Керчь. Здоровье» и «Крым. Здоровье Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 марта жители Крыма получат возможность получать необходимую информацию от медорганизаций в Telegram.

Как пишет КИА, повысить качество и доступность медпомощи призван новый федеральный проект «ЗдравКонтроль», который подразумевает создание специальных медчатов в мессенджере.

В чате можно будет решить вопросы, связанные с записью к специалисту, вызовом медиков на дом, получение льготных препаратов и прочее. Отмечается, что нельзя будет получить консультацию по лечению и назначению препаратов, наличию препаратов в аптеках, работе скорой помощи, вопросам экстренной госпитализации и постановке диагноза.

В Республике Крым созданы четыре медчата:

- «Симферополь. Здоровье» (https://t.me/+dDQ-HX5VPghiNDBi),

- «Евпатория. Здоровье» (https://t.me/+Tzs5AUCx6XQwNWUy),

- «Керчь. Здоровье» (https://t.me/+yFAmWSU9aIM4ZDZi),

- «Крым. Здоровье» (https://t.me/+GT3TZ5Ojozw3MDZi), куда подключены все медорганизации, кроме расположенных находятся в Симферополе, Евпатории и Керчи.

Обратиться за помощью в медчаты можно будет ежедневно с 08:00 до 20:00, с понедельника по субботу.

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