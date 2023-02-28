В Феодосийском медицинском центре появился ЛОР-комбайн

Фото: Минздрав РК

В Феодосийский медицинский центр поступил новый аппарат для диагностики ЛОР-заболеваний – ЛОР-комбайн. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма, аппарат стоимостью более 6 млн рублей приобрели за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда ОМС.

– Данная установка подразумевает рабочее место врача оториноларинголога, оснащенное аппаратурой и набором инструментария, необходимого для проведения диагностических процедур. Современное оборудование позволит увеличить пропускную способность кабинета лор-врача. Теперь в поликлинике врач может оказывать ту помощь, которая ранее была невозможна в амбулаторных условиях и пациенту приходилось оформлять направление в стационар, – говорится в сообщении.

Кроме того, кабинет эндоскопии поликлиники пополнился видеоэндоскопической системой. Система стоимостью также более 6 млн рублей включает в себя два гастроскопа и позволяет проводить более качественное обследование желудочно-кишечного тракта, а также брать необходимые анализы для дальнейшей постановки диагноза.

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