На пожаре в Симферополе спасли 70-летнюю старушку в минувший понедельник

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в стиральной машине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 27 февраля на третьем этаже в 9-этажном жилом доме в поселке ГРЭС произошел пожар, от которого удалось уберечь 70-летнюю старушку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

- Огнеборцы прибыли на место вызова уже через пять минут. В результате разведки звеном ГДЗС была обнаружена 70-летняя хозяйка квартиры. Пострадавшую вывели из задымленного помещения и оказали первую доврачебную помощь, - говорится в сообщении.

От госпитализации гражданка отказалась. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в стиральной машине.

Напомним, в прошлую субботу во время пожара в пятиэтажке Феодосии на руках вынесли женщину.

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