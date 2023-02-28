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НовостиОбщество28 февраля 2023 16:32

Крымчанин задолжал по алиментам более миллиона рублей

Мужчину приговорили к принудительным работам
Дмитрий Коренев
Суд приговорил мужчину к девяти месяцам принудительных работ с удержанием 9% зарплаты в пользу государства

Суд приговорил мужчину к девяти месяцам принудительных работ с удержанием 9% зарплаты в пользу государства

Фото: Даниил ОПАРИН

Суд вынес приговор 49-летнему жителю Советского района, обвиняемому в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– Задолженность по алиментным выплатам составила более 1 млн рублей, однако отец никаких мер по ее погашению не принимал, – говорится в сообщении.

Советский районный суд приговорил мужчину к девяти месяцам принудительных работ с удержанием 9% зарплаты в пользу государства. Приговор еще не вступил в силу.

Не так давно в Крыму за неуплату алиментов осудили мать четверых детей. Женщина получила реальный срок.

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